Crotone: colto da malore mentre era in bici, muore 46enne

E’ successo nel tardo pomeriggio di oggi

La Redazione

Crotone,

mercoledì 24 Giugno 2020.

Nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 18.30, un 46enne crotonese mentre percorreva con la sua bicicletta in Via Mario Nicoletta a Crotone, a causa di un malore, si è accasciato al suolo sul marciapiede.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con l’ambulanza e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare, intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.

