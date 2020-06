Musica: Cotronei festeggia la Festa della Musica

Per l’ennesimo anno la Cittadina di Cotronei è stata tra le località italiane ad aver festeggiato la Festa Europea della Musica

La Redazione

Cotronei,

mercoledì 24 Giugno 2020.

Per l’ennesimo anno la Cittadina

di Cotronei è stata tra le località italiane ad aver festeggiato la Festa Europea della Musica.

L’evento patrocinato da diversi Ministeri con in testa naturalmente quello ai

Beni e le Attività culturali, della Siae, Afi , Rai è stato promosso su scala

nazionale dall’AIPFM.

Gli organizzatori di

Cotronei supportati dalla locale

Amministrazione comunale e del gruppo SADEL, lo hanno promosso con prudenza e moderazione allestendo un

singolare TALK SHOW che ha visto come assoluti protagonisti non solo alcuni

bravi musicisti e cantanti locali ma anche figure istituzionali e del

volontariato che in questi mesi di pandemia si sono prodigati affinché anche la

Comunità di Cotronei potesse tenere lontano il pericolosissimo virus del Covid

19.

La serata che inizialmente si

sarebbe dovuta tenere nella location di Piazza Indipendenza con la cornice

della splendida Chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo, alla fine , vuoi per

le pessime condizioni atmosferiche vuoi per volere dell’organizzatore Giuseppe

Pipicelli , fortemente deciso a ridurre ulteriormente i possibili contagi

covid, ha cambiato luogo e impostazione, trovando ospitalità presso la Sala

delle Conferenze.

La serata condotta da Antonella

Pezzetta e dedicata al Personale sanitario locale e non solo, ha registrato la

presenza e l’intervento del primo cittadino Dott, Nicola Belcastro, del Parroco

Don Francesco Spadola, del referente della Croce Rossa Italiana, Michelino

Pariano e degli artisti Filippo Garruba, Marika Mazzonello, Vittoria Loria,

Mattia Venturino e Francesco Pignanelli.

Toccanti i momenti in cui si sono

ricordate due importanti figure locali come Franco Fontana e Alfonso Comberiati

e anche quella del Caposala del Pronto soccorso di Crotone Giuseppe Diano, che

sul campo è riuscito a sconfiggere il virus che lo aveva contagiato.

Ospite speciale della serata con

intervento telefonico in diretta streming, è stata la Dottoressa Domenica

Taruscio, Direttore del Centro Nazionale Malattie Rare presso l’Istituto

Superiore di Sanità .

La Taruscio, scienziata e ricercatrice di fama internazionale, originaria proprio della cittadina di Cotronei, nel suo intervento ha invitato tutti nel continuare ad osservare le regole impartite dal Governo e ha anticipato la sua venuta a Cotronei nella data del prossimo 13 novembre, in occasione della trentesima edizione del prestigioso Premio Sila '90 che quest'anno si terrà proprio a Cotronei.

