Oggi alle ore 17 l’inaugurazione dei locali del polo scolastico a Foresta di Petilia Policastro

la dichiarazione del presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila su inaugurazione polo scolastico Petilia Policastro

La Redazione

Foresta di Petilia Policastro,

mercoledì 24 Giugno 2020.

“Finalmente è realtà -ha dichiarato il presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila – dopo anni di attese, rinvii, ritardi, disagi per gli studenti, le famiglie, i docenti e tutto il personale scolastico, finalmente consegniamo alla comunità di Petilia e non solo una struttura scolastica dignitosa, moderna e sicura. È il momento dei sorrisi, ma non delle passerelle politiche, è il momento per chiedere scusare ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti e non solo, perché per anni sono stati vittime della burocrazia.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA