Sequestrata costruzione abusiva su terreno agricolo a Steccato di Cutro

I Carabinieri forestali hanno deferito un uomo all’Autorità giudiziaria

Comunicato dei Carabinieri Forestali

Steccato di Cutro,

mercoledì 24 Giugno 2020.

I Carabinieri

forestali nel corso di una perlustrazione del territorio hanno scoperto, pochi

giorni addietro, un fabbricato abusivo in un terreno agricolo a Steccato di

Cutro. Esso è stato posto sotto sequestro. Il responsabile dell’abuso, un

disoccupato del luogo, è stato deferito alla Procura della Repubblica di

Crotone per violazione della normativa edilizia.

Nel corso di un controllo del territorio nella localitÃ

Steccato di Cutro, i militari delle stazioni CC forestale Crotone e di Petilia

Policastro, all’interno di un terreno agricolo hanno notato un fabbricato di

recente costruzione non completato. Gli accertamenti avviati presso l’ufficio

comunale competente hanno evidenziato che l’opera era priva di atti d’assenso

legittimanti l’esecuzione.

Il fabbricato individuato, realizzato in mattoni portanti,

misura in pianta circa 8 m per 8 m e presenta una copertura realizzata con

lamiera sostenuta da travi in legno. Al momento del sopralluogo non era munito

di infissi. È stato eseguito in un’area agricola in prossimità di un’altra

abitazione. Esso è stato posto sotto sequestro per impedire il proseguimento

dell’attività illegale.

Il possessore del terreno, un uomo di 50 anni nato e

residente a Cutro, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione

della normativa edilizia.

L’azione dei militari è stata tesa al rispetto della

legalità nel settore edilizio, la cui vigilanza – si rammenta – spetta

all’Amministrazione comunale, e in particolare per contenere il consumo di

terreno.

