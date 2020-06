Sinergia intensa tra il Comune di Carfizzi ed il consigliere regionale Vito Pitaro

Incontro proficuo tra il sindaco dell’importante centro Arbereshe, Antonio Mario Amato, ed il capogruppo di “Jole Santelli Presidente”

Carfizzi,

mercoledì 24 Giugno 2020.

Il sindaco Amato: “Riportare centralitĂ e attenzione sulla nostra comunitĂ e sul crotonese: questo l’obiettivo”

Il sindaco di Carfizzi entra a far parte della rete degli amministratori che fanno riferimento al consigliere regionale Vito Pitaro, capogruppo di “Jole Santelli Presidente”. «Sono onorato di aver avviato questa collaborazione, che da una interlocuzione porterà ad una risoluzione fattiva delle problematiche che negli anni passati hanno determinato l’abbandono del territorio crotonese», ha affermato il primo cittadino Antonio Mario Amato. Il fine è uno ed uno soltanto, secondo quanto riferito dal sindaco: «Riportare l’attenzione sulla nostra comunità Arbereshe. Sono convinto che l’onorevole Pitaro sarà in grado di accogliere le nostre istanze e veicolarle in Regione. Per questo motivo ringrazio sia il consigliere che la sua struttura, guidata da Luigi Francesco Marinello». Al meeting hanno partecipato (in foto da sinistra a destra): Alfonso Calabretta, project manager del Comune di Carfizzi, il sindaco Antonio Mario Amato, il vicesindaco Guglielmo Gatto, l’onorevole Vito Pitaro, il componente della struttura Mario Megna ed il capostruttura Luigi Francesco Marinello.

