Torino-Udinese, le pagelle. L’acuto regala un 7 a Belotti, Nestorovski impalpabile, 5

Torino-Udinese, le pagelle. L’acuto regala un 7 a Belotti, Nestorovski impalpabile, 5 Per i granata ottima prova anche per Sirigu. Corre a vuoto Rincon (5). Ai bianconeri non basta la seratona di Stryger Larsen (6.5) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 24 Giugno 2020.

Torino-Udinese, le pagelle. L’acuto regala un 7 a Belotti, Nestorovski impalpabile, 5

Per i granata ottima prova anche per Sirigu. Corre a vuoto Rincon (5). Ai bianconeri non basta la seratona di Stryger Larsen (6.5)



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA