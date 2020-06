Uffici ASP Papanice ancora chiusi, l’Associazione ConSenso cliede un incontro al direttore generale

L’ unica dipendente dell’Ufficio ASP di Papanice è andata in pensione da mesi e la popolazione del quartiere ( 4000 abitanti) vive non poche difficolta?

Papanice (Crotone),

mercoledì 24 Giugno 2020.

Già nel mese di ottobre scorso avevamo segnalato tale problema ed, al di la’ di qualche strumentale dichiarazione pubblica, nella quale si annunciava la soluzione del problema, ad oggi nulla si è mosso.

Per tale ragione, i sottoscritti, già Consiglieri Comunali di Crotone, appartenenti all’Associazione politico culturale ConSenso , Enrico Pedace, Vincenzo De Franco, Fabiola Marrelli, Salvatore Gaetano, Anna Maria Oppido chiedono un cortese urgente incontro, per meglio rappresentare quanto contenuto in questa missiva.

Di fatto, sono notevoli i disagi per la popolazione, poichè non si ha la presenza di un addetto allo sportello, ragion per cui ogni attività lavorativa oggi è sospesa.

