Dzeko ribalta la Samp con due magie: la Roma resta in corsa per la Champions Sotto per il gol di Gabbiadini, i giallorossi nella ripresa trovano la forza per vincere in rimonta: l’Atalanta quarta resta a 6 punti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

giovedì 25 Giugno 2020.

