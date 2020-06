Inaugurato il nuovo Polo scolastico a Foresta di Petilia Policastro

Un momento importante perché atteso per anni, troppi anni

La Redazione

Petilia Policastro,

giovedì 25 Giugno 2020.

Finalmente è realtĂ , -afferma il Presidente f.f. della Provincia di Crotone Giuseppe Dell’Aquila- Ieri pomeriggio, abbiamo inaugurato i locali del nuovo Polo scolastico a Foresta di Petilia Policastro, un momento importante perchĂ© atteso per anni, troppi anni.

Ieri l’amministrazione provinciale ha tagliato il nastro, nel tempo si sono succeduti amministratori locali, provinciali e regionali, e abbiamo ricordato tutti coloro che in questo progetto hanno creduto e che per questa opera hanno lavorato.

Da presidente facente funzioni e con l’aiuto ed il sostegno dei consiglieri provinciali, dei dirigenti e dei tecnici sto lavorando per stabilire e coltivare un dialogo proficuo con le amministrazioni locali, con le comunitĂ per interpretarne i bisogni.

Credo nella collaborazione, nel lavoro di squadra e il polo scolastico ieri, gli interventi per la messa in sicurezza delle strade provinciali nei prossimi giorni, altro non sono che i primi tangibili risultati di una squadra che si è ritrovata intorno ad un comune obiettivo: dare risposte al territorio provinciale.

