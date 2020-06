Juve, Matuidi da terzino. Nel Napoli riecco Meret. Inter: chance per Godin o D’Ambrosio?

La Redazione24

,

giovedì 25 Giugno 2020.

Juve, Matuidi da terzino. Nel Napoli riecco Meret. Inter: chance per Godin o D’Ambrosio?

Appena archiviata la 27ª giornata, per la Serie A e il fantacalcio è già tempo di pensare alla prossima, che prende il via domani sera con Juve-Lecce. Piatto forte domenica con sei partite



