La strada SP 53 che va a Strongoli nel degrado, il Comitato Civico Polis chiede un intervento risolutivo alla Provincia

Il Comitato chiede maggiore attenzione per la SP 53 e per Viale Stazione

La Redazione

Strongoli,

giovedì 25 Giugno 2020.

Una situazione di completo degrado

quella che balza agli occhi di chi va a Strongoli, tra viale Stazione (strada

piena di buche) e S.P. 53 (strada con presenza di erba alta a bordo strada)

Uno stato di abbandono che simboleggia un nefasto benvenuto in un luogo

d’eccellenza della nostra provincia di Crotone. Comprendiamo il periodo

d’emergenza che attanaglia l’intera Nazione ma non possiamo rimanere complici

di questo stato di degrado.

Strongoli ed i cittadini di Strongoli

non meritano questa attuale situazione di gestione di una delle importante

arterie provinciali, strada conosciuta come la Strongoli-Savelli, un tempo

importante arteria commerciale di collegamento con l’intero territorio

provinciale (Strongoli, San Nicola dell’Alto, Melissa, Carfizzi, Pallagorio,

Savelli, Umbriatico).

Rivolgiamo un accorato appello pertanto

all’Ente Provincia di Crotone, ai responsabili dei Settori, ai responsabili del

sistema dei controlli sulle strade, per intervenire con la massima urgenza predisponendo

iniziative che mirino ad eliminare questo stato di inerzia.

Chiediamo altresì un monitoraggio anche

sulla rete viaria che attraversa l’intero territorio di Strongoli compresa la

strada che collega il bivio di Strongoli con la stazione ferroviaria

interessata ad oggi da numerose buche di intralcio e pericolo alla

circolazione.

L’auspicio è che questo monitoraggio

possa avvenire in raccordo anche per il bivio di Strongoli, di competenza ANAS,

che si presenta sporco, con presenza di erbacce.

Vi ricordiamo pertanto lo strao attuale

in cui si ritrova la S.P. 53, che salendo verso il centro abitato di Strongoli

si presta con la presenza di una fitta vegetazione ai lati della strada, nelle

cunette, che impediscono la piena visibilitĂ specie in prossimitĂ delle curve

mettendo a rischio l’incolumitĂ degli automobilisti maggiormente nei punti di

incrocio (Santuario di Vergadoro e bivio di Piè della Scala).

Al Presidente F. F. Chiediamo interventi

IMMEDIATI E RISOLUTIVI.

Auspichiamo pertanto piĂą concretezza di interventi

che dovrebbero essere incisivi, interventi che dovrebbero rientrare nella ordinaria

amministrazione e che diventano straordinari per i pericoli quotidiani.

Questa arteria non è di serie B, l’

incuria non può trasformare il tutto in un costante stato di abbandono a

cui assistere passivamente.

Strongoli ed i suoi cittadini meritano piĂą attenzione e soprattutto piĂą rispetto per la rete viaria.

Gianni LeRose

© RIPRODUZIONE RISERVATA