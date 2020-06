Marotta: “Lautaro? Non ci sono i presupposti per la cessione”

La Redazione24

giovedì 25 Giugno 2020.

Marotta: “Lautaro? Non ci sono i presupposti per la cessione”

Le parole del dirigente nerazzurro come di consueto nel pre-partita di Inter-Sassuolo



