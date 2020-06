Offese e bestemmie dopo il rosso: Skriniar squalificato tre giornate. Anche Conte in tribuna a Parma

La Redazione24

,

giovedì 25 Giugno 2020.

Per il centrale nerazzurro anche 10mila euro di ammenda per la reazione all’espulsione per doppio giallo nel recupero contro il Sassuolo. Fatale l’ammonizione al tecnico: era in diffida. Squalificato per un turno anche il sampdoriano Jankto



