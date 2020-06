Oggi, giovedÃ¬ 25 giugno San Francesco di Paola sarÃ  proclamato patrono di Melissa

Oggi, giovedì 25 giugno San Francesco di Paola sarà proclamato patrono di Melissa

Sarà benedetta la chiave della città , simbolicamente donata a San Francesco dal SIndaco Raffaele Falbo e dall’Amministrazione comunale

La Redazione

Melissa,

giovedì 25 Giugno 2020.

Con una celebrazioni ecauristica presieduta dall’arcivescovo Raffaele Panzetta, oggi, giovedì 25 giugno, San Francesco di Paola sarà proclamato patrono di Melissa. La proclamazione sarà in effetti l’ufficializzazione di una devozione profonda e storica della comunità di Melissa nei confronti del Santo di Paola, in virtù della quale nei mesi scorsi il parroco don Pino Giorno, il Consiglio pastorale e l’Amministrazione comunale hanno rivolto all’arcivescovo la richiesta di riconoscere San Francesco come patrono celeste del paese. Richiesta che monsignor Panzetta ha accolto, con un decreto vescovile dello scorso 2 giugno.

Durante la celebrazione che si terrà oggi, giovedì 25 giugno alle 18.30 nel rione Porta di Garda ed all’aperto per rispettare le misure anti contagio, il Santo sarà proclamato patrono secondario, perché Melissa ha già come patrono San Nicola Vescovo, e sarà benedetta la chiave della città , simbolicamente donata a San Francesco dall’Amministrazione comunale per rappresentare la fiducia e la fede con cui l’intera comunità si affida al suo patrono celeste.

