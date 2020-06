Torretta, chiuso un tratto di spiaggia

Secondo i Commissari Comunali risulta fortemente alterata la naturale conformazione della linea di costa

Nunzio Esposito

,

giovedì 25 Giugno 2020.

Il tratto di arenile chiuso con Ordinanza del Comune

La Commissione Straordinaria del

Comune di Crucoli, con Ordinanza n. 43 del 24 giugno 2020, avente ad oggetto

“Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità ”, ha disposto

“l’immediata chiusura del tratto di litorale compreso tra i lidi Jumping e

Nautilus, vietando l’accesso e proibendo la permanenza di persone e/o cose

(ombrelloni sedie ecc,), fatta eccezione per gli operatori e gli esecutori dei

lavori, per tutto il periodo necessario alla realizzazione degli interventi di

ripristino delle condizioni di sicurezza.”

La decisione, giunta peraltro con

la stagione turistica alle porte, si è resa necessaria, secondo quanto si legge

sull’atto a firma dei Commissari Lombardo, Tedesco e Giacobbe, poiché, quel

tratto di spiaggia della frazione Torretta, “negli ultimi anni è stato

interessato da un accentuato fenomeno di erosione costiera che ha fortemente

danneggiato la spiaggia pubblica, riducendola in larghezza e “assottigliando”

per ampi tratti la consistenza dell’arenile.”

Nel medesimo tratto, precisa l’ordinanza,

“le intense mareggiate, abbattutesi con frequenza sul litorale, hanno seriamente

compromesso la stabilitĂ della massicciata di protezione, realizzata in scogli naturali,

posizionata a ridosso del muro di delimitazione del lungomare, creando

consistenti danni alle strutture balneari ivi ubicate e provocando il crollo

parziale delle rampe di accesso alla spiaggia e lo smottamento di alcuni degli

stessi massi”, per cui l’azione combinata di quegli eventi “ha fortemente

alterato la naturale conformazione della linea di costa, avvicinando

pericolosamente il limite di battigia al muro di delimitazione, separati per

ampi tratti dalla sola “ scogliera”, creando di fatto, situazioni di grave

pericolo per la incolumità pubblica e, per l’effetto, mettendo a serio rischio l’utilizzo

in sicurezza dell’arenile per la balneazione.”

Spiaggia compresa tra i lidi Serenella e Dolce Aurora

Per quanto sopra premesso,

dunque, gli scriventi hanno ritenuto necessario “adottare, misure contingibili

e urgenti atte a tutelare la pubblica incolumità dei potenziali fruitori dell’

area interessata dal dissesto”, ferma restando “l’urgenza di avviare tutte le

procedure e gli interventi ritenuti utili e necessarie ad eliminare il

paventato pericolo ricreando, ove possibile, le condizioni per consentire l’utilizzo

in sicurezza dell’arenile.”

L’atto firmato mercoledì 24 e

pubblicato nello stesso giorno sull’Albo Pretorio Online dell’Ente, ha effetto

con decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza,

mentre ai titolari delle Concessioni Demaniali Marittime che ricadono nella

medesima porzione di arenile interdetto, è fatto obbligo di porre in essere

tutti gli interventi di messa in sicurezza delle proprie strutture installate

sulle aree date in concessione, “tenendo indenne il Comune – conclude il

dispositivo – da qualsiasi ed eventuale conseguenza negativa e/o danno a

persone e cose che dalla mancata esecuzione possa discenderne.”

