Concorso all’Asl di Roma: ben 732 posti per Assistenti e Collaboratori Amministrativi

Scadenza domande partecipazione 28 Giugno 2020 e 9 Luglio 2020

Aperti nuovi concorsi per amministrativi presso l’ASL Roma 1. L’Azienda Sanitaria Locale 1 di Roma (Lazio) ha indetto due selezioni pubbliche finalizzate all’inserimento di 732 risorse nei ruoli di Collaboratori Amministrativi e Assistenti Amministrativi. Ecco tutte le informazioni utili e i bandi da scaricare.

Sono aperti due nuovi concorsi Azienda Sanitaria Locale 1 di Roma per far fronte al fabbisogno del personale

da parte dell’ente. Si tratta di due bandi finalizzati all’assunzione a

tempo indeterminato di ben 732 risorse per profili amministrativi.

Suddivisione dei posti disponibili

Le assunzioni per i concorsi ASL Roma 1 riguardano figure

amministrative. Le selezioni porteranno, quindi, alla copertura dei

seguenti posti di lavoro.

402 Assistenti amministrativi:

234 posti ASL Roma 1;

116 posti ASL Roma 2;

24 posti Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

3 posti IRCCS IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

15 posti INMI Spallanzani;

11 posti ARES 118;

3 posti Policlinico Tor Vergata.



326 Collaboratori amministrativi

204 posti ASL Roma 1;

80 posti ASL Roma 2;

16 posti Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini;

4 posti IRCCS IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

11 posti INMI Spallanzani;

8 posti ARES 118;

3 posti Policlinico Tor Vergata.

