Gagliardini, niente lacrime ma chiediti cosâ€™Ã¨ successo

venerdì 26 Giugno 2020.

Gagliardini, niente lacrime ma chiediti cos’è successo

Anche Vieri e Ronaldo hanno sbagliato gol incredibili: ora tocca a lui reagire. Ma se l’Inter non vincerà il campionato, non sarà per il suo errore



