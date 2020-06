Il Lions Club Cirò Krimisa raccoglie ben 106 occhiali da destinare ai poveri

Il Lions Club CirĆ² Krimisa raccoglie ben 106 occhiali da destinare ai poveri

I Lions raccolgono occhiali usati e nuovi per sensibilizzare ed aiutare chi ha problemi di vista e non puĆ² permettersi un paio di occhiali

La Redazione

CirĆ² Marina,

venerdƬ 26 Giugno 2020.

Da sedici anni il Lions Club CirĆ² Krimisa aderisce alla raccolta di occhiali usati e nuovi da destinare a chi ha problemi di vista ma non si puĆ² permettere di comprarli. Si tratta si un Service permanente a cui il presidente Antonio Gallella ed i soci del Club, con promotore il responsabile Antonio Vitetti, hanno deciso di aderire anche in questo anno particolare. ā€œA te non servono piĆ¹, ma possono aiutare qualcun altro a vedereā€ ĆØ lo slogan che introduce il service, e prevede la raccolta di occhiali usati e nuovi, donati da privati cittadini o anche da produttori e rivenditori che non vendono piĆ¹ determinati prodotti. Dopo una prima selezione, i Soci Lions dei vari club inviano gli occhiali raccolti al centro di raccolta nazionale Lions, che ha sede a Chivasso (Torino), dove cā€™ĆØ una valida organizzazione gestita sempre da Soci Lions, che effettuano una ulteriore selezione con il supporto di tecnici specializzati, e provvedono allo smistamento e allā€™invio gratuito verso Paesi poveri, dove a volte un esame degli occhi costa quanto il salario di un mese!

Negli anni precedenti, solitamente il club abbinava a questo Service, nella giornata dedicata alla raccolta, visite oculistiche gratuite, screening per la prevenzione della maculopatia, del glaucoma o di altri problemi connessi alla vista, grazie alla partecipazione di specialisti in oculistica, che offrivano gratuitamente le loro prestazioni. Le donazioni di questā€™anno sono pervenute dalla ā€œCentro Styleā€ di Varese, e consistono di n. 71 paia di occhiali nuovi e da n. 35 paia di occhiali usati e donati da privati cittadini, per un totale di 106 paia di occhiali, che sono stati inviati a persone bisognose. Per maggiori informazioni su come donare, si puĆ² scrivere allā€™indirizzo email lions@raccoltaocchiali.org o visitare il sito Lions https://www.raccoltaocchiali.org relativo alla “raccolta occhiali usatiā€.

Filomena Zungri

© RIPRODUZIONE RISERVATA