Inter, scatto per Hakimi: il terzino del Dortmund a un passo

Inter, scatto per Hakimi: il terzino del Dortmund a un passo Nerazzurri vicini a chiudere la trattativa per una cifra attorno ai 40 milioni. Achraf non tornerà al Real Madrid dopo il prestito, pronto ingaggio da 5 milioni. Conte ”vede” il primo rinforzo per le fasce continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 26 Giugno 2020.

