MINISTERO DELLA DIFESA – ANNULLAMENTO

Annullamento delle date e dei calendari di svolgimento delle prove concorsuali non ancora svolte del reclutamento, per il 2020 di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare. Modifiche al decreto del 31 luglio 2019. (20E06765)

venerdì 26 Giugno 2020.

