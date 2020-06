Quagliarella ancora out, piÃ¹ Mertens di Milik. Possibile riposo per CR7

Quagliarella ancora out, più Mertens di Milik. Possibile riposo per CR7

Quagliarella ancora out, più Mertens di Milik. Possibile riposo per CR7 Ranieri non rischia il bomber, Gattuso insiste nelle rotazioni. Oggi si decide per Ronaldo. Inter, a Parma tornano i big. Milan con Gabbia per Kjaer continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 26 Giugno 2020.

Quagliarella ancora out, più Mertens di Milik. Possibile riposo per CR7

Ranieri non rischia il bomber, Gattuso insiste nelle rotazioni. Oggi si decide per Ronaldo. Inter, a Parma tornano i big. Milan con Gabbia per Kjaer



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA