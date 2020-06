Toro, Zaza non convocato. Napoli: torna Manolas e riposa Koulibaly? Roma con Pellegrini dal 1′

Toro, Zaza non convocato. Napoli: torna Manolas e riposa Koulibaly? Roma con Pellegrini dal 1′ Ranieri non rischia Quagliarella, Gattuso insiste nelle rotazioni. Inter, a Parma tornano i big. Milan con Gabbia per Kjaer. Criscito non convocato per Brescia

La Redazione24

,

venerdì 26 Giugno 2020.

Ranieri non rischia Quagliarella, Gattuso insiste nelle rotazioni. Inter, a Parma tornano i big. Milan con Gabbia per Kjaer. Criscito non convocato per Brescia



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

