"Dygualdo" e De Ligt: la Juve fa poker al Lecce e vola a +7 sulla Lazio Salentini in dieci per un'ora: espulso Lucioni. Dybala, Ronaldo, Higuain e l'olandese trovano tutti i gol nella ripresa e allargano momentaneamente il divario sulla seconda in classifica

La Redazione24

,

sabato 27 Giugno 2020.

