La Redazione24

,

sabato 27 Giugno 2020.

Ronaldo ci riprova: rovesciata come con il Real. Ma la magia non si ripete

Prima di trasformare il rigore del 2-0 al Lecce il portoghese ha tentato la soluzione in acrobazia, come con il Real Madrid in Champions. Ma la magia, stavolta, non si è ripetuta



