"Se il Liverpool vince vado in Papua Nuova Guinea". Caccia a Gary Neville… L'ex difensore del Manchester United, ora opinionista per Sky Sports, aveva detto questa frase in tempi non sospetti

sabato 27 Giugno 2020.

L’ex difensore del Manchester United, ora opinionista per Sky Sports, aveva detto questa frase in tempi non sospetti



