Spadafora: “Gol in chiaro per tutti subito dopo la fine delle gare”

La Redazione24

,

sabato 27 Giugno 2020.

Il ministro dello Sport su Facebook: “È un modo concreto per offrire ai tanti appassionati di calcio la possibilità di vedere le immagini della propria squadra pochi minuti dopo il fischio finale”



