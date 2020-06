Spiagge anti Covid-19 a Torre Melissa, ecco tutte le regole imposte dal Sindaco Falbo

Continua l’allestimento della spiaggia a Melissa, dopo le vie cittadine, oggi sono stati montati i pannelli sulla spiaggia e lungomare

Torre Melissa,

sabato 27 Giugno 2020.

Un importante pannello che segnala tutte le orme anti Covid-19 e che obbliga tutti i fruitori della spiaggia ad attenersi alle distanze di sicurezza, -afferma il Sindaco di Melissa Raffaele Falbo- mantere obbrelloni a distanza obbligatoria e non creare assembramenti.

Lavoriamo nell’interesse dei nostri cittadini e dei tanti ospiti che anche quest’anno verranno nel nostro stupendo e accogliente paese.

Per questa stagione estiva la mia pricipale attività sarà rivolta proprio alla sicurezza che il coronavirus impone. Non ci possiamo permettere errori.

