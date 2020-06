Wine Tour gratuiti: Lasciati affascinare dalla cultura del Vino e dalla sua produzione nella tenuta di Senatore Vini a CirÃ² Marina

Wine Tour gratuiti: Lasciati affascinare dalla cultura del Vino e dalla sua produzione nella tenuta di Senatore Vini a Cirò Marina

Cirò Marina,

sabato 27 Giugno 2020.

Anche quest’anno l’azienda organizzerĂ un percorso coinvolgente all’interno della nostra struttura offrendo nei mesi di luglio, agosto e settembre la possibilitĂ di visitare l’affascinante Tenuta Senatore al fine di diffondere la cultura del vino e del buon bere.Â

Attraverso i Wine Tour intraprenderai un viaggio sensoriale, tra conversazioni e degustazioni, nel mondo del vino per conoscere come il vino comunica. Esplorerai cosa c’è dietro un calice di buon vino, dal territorio all’uva; scoprirai i segreti che ci consentono di produrre vini buoni e sani. I nostri Wine Tour prevedono un percorso a 360 gradi che abbraccia i vigneti, la cantina e la degustazione.

Vivi l’esperienza unica di un’estate indimenticabile:

Quando: ogni GIOVEDĂŚ dal 2 Luglio al 24 SettembreÂ

Costo: GRATUITO

Al termine del tour, è previsto un rinfresco con degustazione di una selezione pregiata dei vini della Tenuta Senatore, a cura del loro staff.

… ma c’è un’ulteriore bella possibilitĂ !

Infatti, in partnership con il comune di Cirò (Città del Vino e del Calendario), a termine del Wine Tour nella nostra Tenuta, ci sarà una guida messa a disposizione dal Comune che accompagnerà gli ospiti per un breve tour aggiuntivo di circa 1 ora presso l’affascinante borgo medievale di Cirò, dove si potranno visitare le sue bellezze, come la piazza dei Musei, il Bastione Cannone ed il Castello Carafa. Per questo Tour aggiuntivo e facoltativo, il Comune prevede un piccolo contributo di € 2 a persona per la visita al museo di Luigi Lilio + € 1 per la visita al Castello.

Per prenotare o avere maggiori info, clicca su WINE TOUR 2020

