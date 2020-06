Elezioni comunali Cirò Marina, Giuseppe Dell’Aquila: “il passato lo conosciamo già , adesso andiamo a scoprire il futuro”

Prendi il via il confronto tra i candidati per le prossime elezioni amministrative

Cirò marina,

domenica 28 Giugno 2020.

Si avvicinano le elezioni comunali al Comune di Cirò Marina, fissate per il 20-21 settembre, altro candidato è Giuseppe Dell’Aquila attuale Presidente f.f. della Provincia di Crotone, ecco la sua nota.

Il voto si avvicina, volevo rasserenare i curiosi..

Non ho mai smesso di sognare una Cirò Marina diversa, moderna e migliore!

Come sapete sono in campo per costruire un’alternativa a metodi e modi del passato, che potrebbero rappresentare ancora problemi per questo territorio.

I soliti, dei quali siamo effettivamente stanchi, negli ultimi giorni hanno messo in giro la voce che io stia pensando di ritirarmi per favorire qualcun altro. È chiaro che non hanno argomenti se non quelli di fare sempre le stesse sciocche strategie di basso profilo.

Dall’inizio abbiamo scelto di portare avanti questo progetto con la massima trasparenza, testimone la famosa manifestazione fatta all’AliKia il 15 febbraio scorso, non intendiamo cedere spazi ad ambiguità .

Il nostro progetto prosegue alla luce del sole e soprattutto informando la popolazione di ogni nostra scelta, e lo faremo anche con la valutazione di ipotetici movimenti alleati.

Lo diciamo per l’ennesima volta con chiarezza e senza nasconderci: questo paese ha bisogno di futuro, di rispetto verso i cittadini, ma ha enorme bisogno di novità .

Noi non vogliamo creare la solita coalizione per competere, siamo partiti con largo anticipo perché abbiamo le idee chiare e vogliamo costruire una squadra di governo con i candidati giusti. Abbiamo incontrato numerose associazioni, adesso riprenderemo il nostro cammino interrotto dal Covid. Vogliamo impegnarci, quotidianamente, ad ascoltare cittadini ed associazioni e condividere con loro un percorso di crescita.

Non ci interessano percorsi improvvisati.

Noi siamo in campo, e chiediamo fiducia per ridare credibilità a Cirò Marina.

Il passato lo conosciamo già .

Adesso andiamo a scoprire il futuro, senza paura!

