Francesco Catera nominato Consigliere Nazionale Forza Italia Giovani

Nella serata di Venerdì 26 Giugno, alla presenza del Coordinatore Nazionale Marco Bestetti, si è tenuta in via telematica una seduta del Consiglio Nazionale di Forza Italia Giovani

Cosenza,

domenica 28 Giugno 2020.

Ai

sensi dello Statuto ed in linea con la fase di rinnovamento che sta

vivendo il Movimento Giovanile si è proceduto ad un riassetto

dell’organo collegiale nazionale, in particolare con l’elezione del

Presidente, del vicepresidente e dei nuovi membri del Consiglio.

Francesco

Catera (Forza Italia Giovani Calabria) eletto Consigliere, durante il

suo intervento ha tenuto a ringraziare il Coordinatore Nazionale Marco

Bestetti ed il Coordinatore Regionale Luigi De Rose per la fiducia

riposta in lui, attestato di stima che lo inorgoglisce.

Ha

sottolineato inoltre quanto siano fondamentali, nell’ottica del processo

di rilancio e crescita del Partito ed in vista degli obiettivi politici

a breve e medio termine, le qualitĂ personali e le capacitĂ di

aggregazione dei membri del Giovanile che unitamente all’apporto

contenutistico nel dialogo all’interno del partito, come rimarca

Bestetti, sono motore propulsore dell’azione politica.

