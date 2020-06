Ribery fa ancora la differenza: serpentina e tiro secco per il vantaggio

Ribery fa ancora la differenza: serpentina e tiro secco per il vantaggio Terzo gol nel campionato italiano per l'ex Bayern Monaco. Al 25′ di Lazio-Fiorentina la difesa biancoceleste viene sorpresa dal suo dribbling in area.

La Redazione24

domenica 28 Giugno 2020.

Terzo gol nel campionato italiano per l’ex Bayern Monaco. Al 25′ di Lazio-Fiorentina la difesa biancoceleste viene sorpresa dal suo dribbling in area.



