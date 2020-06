Scambio Pjanic-Arthur: in corso a Torino visite mediche per entrambi, poi le firme

domenica 28 Giugno 2020.

Scambio Pjanic-Arthur: in corso a Torino visite mediche per entrambi, poi le firme

Il brasiliano arrivato in Italia in compagnia dei medici blaugrana: con i bianconeri firmerà un quinquennale e guadagnerà 5,5 milioni l’anno



