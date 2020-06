Barella dubbio su Kulusevski: per Maresca non Ã¨ rigore. E câ€™era un rigore per la Samp…

Barella dubbio su Kulusevski: per Maresca non è rigore. E c’era un rigore per la Samp…

Barella dubbio su Kulusevski: per Maresca non è rigore. E c’era un rigore per la Samp… Doveri non punisce il braccio alto di Danilo che colpisce La Gumina: era da penalty. Di Bello-Chiffi braviin Udinese-Atalanta continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 29 Giugno 2020.

Doveri non punisce il braccio alto di Danilo che colpisce La Gumina: era da penalty. Di Bello-Chiffi braviin Udinese-Atalanta



