Buffon-Chiellini, la storia infinita: rinnovo con la Juve fino al 2021 Per il portiere, 42 anni, sarà la 19ª stagione in bianconero. Per il difensore (e attuale capitano), che ad agosto compirà 36 anni, la 16ª continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

lunedì 29 Giugno 2020.

Per il portiere, 42 anni, sarà la 19ª stagione in bianconero. Per il difensore (e attuale capitano), che ad agosto compirà 36 anni, la 16ª



