Il Garante dei detenuti di Crotone risponde al senatore Salvini

La nota del Garante dei diritti dei detenuti del Comune di Crotone, Avv. Federico Ferraro

La Redazione

Crotone,

lunedì 29 Giugno 2020.

Preg.mo Senatore, in merito alle Sue esternazioni “ i Garanti dei detenuti, per quello che mi riguarda, potrebbero trovarsi un altro mestiere e occuparsi di altro” di cui hanno dato conto i giornali nazionali in questi giorni, e di cui è visibile il video del suo intervento in una pubblica manifestazione, è opportuno effettuare alcune necessarie considerazioni.

Innanzitutto il ruolo di Garante dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, per atto motivato dell’autorità giudiziaria o per motivi sanitari , come gli altri Garanti della privacy, dell’infanzia, della concorrenza e del mercato, costituiscono autorità amministrative terze, in settori sensibili quali l’amministrazione della giustizia, la tutela dei diritti fondamentali della persona umana, la privacy, la concorrenza nel mercato, le comunicazioni.

Come

è noto, da sempre tali settori sensibili e rilevanti hanno necessitato di

figure istituzioni terze che garantissero e tutt’ora garantiscono diritti che

vanno al di lĂ del singolo, a tutela della collettivitĂ nel suo insieme.

Per questo motivo

nell’ordinamento italiano, sono stati istituiti con legge, quei soggetti o enti

pubblici, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti

considerati anche di alto contenuto tecnico tali da esigere una peculiare

posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del governo politico, allo scopo di garantire una maggiore imparzialitĂ

(cd. neutralitĂ ) rispetto agli interessi coinvolti.

In base a tali premesse le sue

considerazioni sulla inutilitĂ delle figure di garanti dei detenuti sono da

considerarsi fortemente lesive della dignitĂ e professionalitĂ della

istituzione comunale che rappresento e dei colleghi che svolgono come me con

impegno, dedizione e molte volte anche gratuitamente (come nel mio caso) un

ruolo pubblico istituzionale delicato !

Giudizi di valore così lapidari possono indurre un

errato e distorto messaggio al pubblico, poiché tendono a trasformare la

complessità delle situazione “sistema giustizia e carceri” in una mera

contrapposizione tra buoni e cattivi, guelfi e ghibellini che è ben lontana

dall’id quod plerumque accidit.

Nel nostro ordinamento,

dunque, vi è la necessità di figure tecniche indipendenti e non legate, nel

caso di specie né ai detenuti direttamente né all’amministrazione

penitenziaria, e che pertanto possano esprimere pareri del tutto slegati da

contesti di appartenenza, in modo assolutamente imparziale, sulle situazioni di

detenzione carceraria e sul rispetto dei diritti fondamentali.

Occorre precisare che i garanti

dei detenuti e dei soggetti privati della libertĂ personale non si occupano solo

delle carceri, ma di tutti quei luoghi in cui è in essere una restrizione

motivata della libertĂ personale, C.A.R.A. ,TSO solo per citarne alcuni.

Pertanto,

il ruolo di Garante non implica, assolutamente, una scarsa fiducia nell’egregio

lavoro svolto dall’amministrazione penitenziaria e dal personale di polizia

penitenziaria che collaborano sinergicamente ,a qualsiasi livello territoriale

nell’interesse esclusivo della tutela della legalità .

Come piĂą volte ho avuto modo di

sottolineare, il garante dei detenuti e delle persone private della libertĂ

personale non costituisce l’avvocato dei detenuti, o il nemico

dell’amministrazione penitenziaria, questa sarebbe una conclusione distorta non

veritiera: i garanti rappresentano, invece, un controllo sul rispetto della

legge e dei diritti costituzionalmente garantiti all’interno di tutti i luoghi

della libertĂ personale.

In diverse relazioni sullo

stato della detenzione carceraria io stesso come Garante Comunale ho piĂą volte

sollecitato anche per iscritto la necessitĂ di incrementare le dotazioni al

personale di Polizia Penitenziaria e le giuste tutele professionali.

Per cui non è possibile

assolutamente considerare i Garanti antagonisti della Polizia Penitenziaria o

dell’Amministrazione Penitenziaria, o tantomeno difensori dei detenuti “senza

se e senza ma”, sic et simpliciter. Il ruolo dei Garanti non

potrebbe essere sostituito dall’Amministrazione Penitenziaria che diventerebbe

altrimenti controllata e controllore al medesimo tempo.

Giova ricordare peraltro che,

anche in sede processuale, da sempre come impostazione di “Sistema giustizia” è

stato pensato ad un apposito organo inquirente, che rappresenti la pubblica

accusa nel processo penale e dunque l’interesse dello Stato a realizzare la

pretesa punitiva, ben distinto dall’organo giudicante che poi sentenzia e

definisce il giudizio nel merito, in sede penale o civile. Anche in questo

caso, tale impostazione sistematica garantisce la terzietĂ del giudicante,

altrimenti farebbe tutto il pubblico ministero accusa e definizione del

giudizio! Addirittura verginitĂ del giudizio in sede penale viene preservata

proprio con la previsioni di persone fisiche giudicanti distinte nell’ambito

delle varie fasi del procedimento penale: il Giudice per le indagini preliminari

ed il Giudice dell’Udienza preliminare ad esempio.

Anche

nell’ambito delle Società la presenza del Collegio dei probiviri assume

il compito terzo e indipendente, di risolvere eventuali controversie tra i soci

o fra soci e societĂ , riguardanti il rapporto sociale.

Desidero concludere questa

breve precisazione auspicando che la Politica nazionale, non si faccia , anche

inconsapevolmente, portavoce di visioni semplificatrici che possano diffondere

messaggi non rispettosi dei ruoli e delle funzioni sensibili e previste dalla

legge.

E’ importante piuttosto

creare unitĂ e sinergia, tra le varie Istituzioni per risolvere problemi annosi

ed insoluti da tempo!

