Inter, assalto a Tonali: trattativa serrata col Brescia. Ãˆ lui lâ€™uomo della svolta per Conte?

Inter, assalto a Tonali: trattativa serrata col Brescia. È lui l’uomo della svolta per Conte? Cellino per vendere il suo gioiello chiede 50 milioni, Marotta non vuole andare oltre i 30 più 5 di bonus. La Juventus resta defilata, il tecnico gongola: con lui il centrocampo nerazzurro cambia continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

lunedì 29 Giugno 2020.

