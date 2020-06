Buffon e la Juve, amore infinito. Rinnova di un anno e supererà Maldini

La Redazione24

,

martedì 30 Giugno 2020.

Buffon e la Juve, amore infinito. Rinnova di un anno e supererà Maldini

Che settimana per il n. 1 bianconero. Ieri l’annuncio del prolungamento del contratto suo e di Chiellini al 2021. Sabato nel derby col Torino potrebbe partire titolare e staccare il milanista come recordman di presenze in A



