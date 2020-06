Inter, Hakimi day senza festa. Oggi visite e firma ma “abbraccio” rinviato

Inter, Hakimi day senza festa. Oggi visite e firma ma “abbraccio” rinviato L’esterno atteso in mattina con un volo da Madrid per una giornata low profile a Milano: squadra concentrata sul campionato, per lui nessuna visita alla Pinetina continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 30 Giugno 2020.

Inter, Hakimi day senza festa. Oggi visite e firma ma “abbraccio” rinviato

L’esterno atteso in mattina con un volo da Madrid per una giornata low profile a Milano: squadra concentrata sul campionato, per lui nessuna visita alla Pinetina



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA