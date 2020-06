LIVE Hakimi è atterrato a Milano: in corso le visite mediche

martedì 30 Giugno 2020.

LIVE Hakimi è atterrato a Milano: in corso le visite mediche

Sarà una lunga giornata per l’esterno acquistato per 40 milioni più bonus dal Real Madrid



