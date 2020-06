Orgoglio Pjanic: “Il Barça è un sogno, felice per me e per la Bosnia”

Orgoglio Pjanic: “Il Barça è un sogno, felice per me e per la Bosnia” Il centrocampista ricorda gli inizi della sua carriera da calciatore: “Io sono la prova che con il lavoro e la fiducia tutto può essere raggiunto nella vita” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 30 Giugno 2020.

