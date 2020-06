Sale in cattedra il professor Pirlo. Maestri illustri, colpi di genio: che allenatore sarÃ ?

Sale in cattedra il professor Pirlo. Maestri illustri, colpi di genio: che allenatore sarà ?

Sale in cattedra il professor Pirlo. Maestri illustri, colpi di genio: che allenatore sarà? Come ogni ex campione, di certo prenderà spunto dai tecnici che ha avuto e poi ci metterà del suo: più ancelottiano che contiano, ma prima di tutto sarà Pirlo. E quindi aspettiamoci idee brillanti… continua a leggere su La Gazzetta dello […]

martedì 30 Giugno 2020.

Sale in cattedra il professor Pirlo. Maestri illustri, colpi di genio: che allenatore sarà?

Come ogni ex campione, di certo prenderà spunto dai tecnici che ha avuto e poi ci metterà del suo: più ancelottiano che contiano, ma prima di tutto sarà Pirlo. E quindi aspettiamoci idee brillanti…



