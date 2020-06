Serie BKT trentunesima giornata il Crotone (1-1) contro l’Ascoli non interrompe la mini striscia negativa dei pareggi e il Cittadella lo affianca al secondo posto

Continua il lock down nei confronti dei tifosi che possono andare ovunque ma non assistere ad una partita. Benevento promosso in A

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

martedì 30 Giugno 2020.

Ascoli 1

Crotone 1

Marcatori:

Barberis 60°, Trotta 77°

Ascoli

(3-4-1-2): Leali, Valentini (Troiano), Ranieri, Ferigra, Scamacca, Ninkovic

(Trotta), Sernicola, Padoin (Costa Pinto), Andreoni, Brlek (Petrucci), Morosini

(Eramo). All. Dionigi

Crotone

(3-5-2): Cordaz, Curado, Cuomo, Mustacchio (Evans), Benali, Barberis, Crociata

(Crociata), Molina, Messias, Armenteros (Simy). All. Stroppa

Arbitro:

Simone Sozza di Seregno

Assistenti:

Scatragli – Saccenti

Quarto

giudice a bordo campo: Giacomo Camplone di Pescara

Ammoniti:

Dionigi, Curado, Crociata, Ferigra, Ranieri, Troiano, allontanato dalla

panchina il dg Raffaele Vrenna

Angoli:

6 a 5 per il Crotone

Recupero:

3 e 4 minuti

“L’eventuale perdita della seconda posizione

non sarebbe stato un dramma – ha dichiarato mister Stroppa alla vigilia dell’incontro

– ”, contro l’Ascoli la previsione non si è avverata grazie alla sconfitta

interna dello Spezia contro il Pisa. Un buon stratega le inventa tutte per non

dare alcun vantaggio all’avversario ma le novità a proposito della formazione

non hanno sortito l’effetto sperato.

L’undici

iniziale ha riguardato il ritorno di Barberis a centrocampo al posto di

Zanellato, Curado difensore per Golemic, Mustacchio esterno destro in sostituzione

di Gerbo, Crociata in campo per fare riposare Simy.

Marchigiani

senza il difensore Gravillon e il centrocampista Cavion, entrambi squalificati

ai quali si è aggiunto Brosco, ed al loro posto Valentini, Frerigra, Padoin.

Calcio

d’avvio da parte dell’Ascoli ma è il Crotone

ad avere la meglio a centrocampo nelle giocate in velocità ed in

profondità dove il duo d’attacco Armenteros, Messias senza fissa dimora spaziavano

a tutto campo allargando spazi per l’inserimento di Crociata e Molina. Il buon

avvio del Crotone si vede già al quinto minuto con Armenteros che si rende

pericoloso in area avversaria. L’occasione per passare in vantaggio il Crotone

se la procura al minuto ventotto quando da fuori area Messias manda il pallone

a colpire il palo alla destra di Leali che lo respinge nella ribattuta. Buon

centrocampo pitagorico con il trio

Benali, Barberis, Crociata. Mustacchio esterno destro, Molina esterno sinistro,

ottimi rifinitori e trascinatori del pallone. Nessun problema per Cordaz è mai

arrivato nel primo tempo dagli attaccanti avversari. Morosini, Sernicola e

Padoin sempre ben controllati dalla difesa ospite.

Trotta

per Ninkovic ad inizio ripresa ed Eramo subito dopo, due sostituzioni per

cercare di potenziare la fase offensiva da parte dell’Ascoli. Stroppa

preferisce togliere l’attaccante Armenteros per fare posto a Simy e dentro

anche Evans per Mustacchio. Crotone in vantaggio al sessantesimo minuto con

Barberis (primo gol stagionale) che mette dentro il pallone direttamente da

calcio piazzato. È sempre il Crotone a cercare il raddoppio e potrebbe avvenire

al minuto settantadue se Simy non avesse

steccato il pallone da dentro l’area. Gol sbagliato, gol subito e così è stato

dopo pochi minuti. Dalla sinistra, l’ex Trotta riceve un perfetto assist in

area di rigore che indisturbato mette dentro il pallone del pareggio. Tutto da

rifare per il Crotone nei minuti finali. Fuori il centrocampista Crociata,

dentro l’attaccante Lopez nel tentativo di trovare il gol vincente ma senza

trovarlo. Anche il terzo incontro dalla ripresa del campionato finisce in

parità .

Un

finale di campionato anomalo da evadere in piena estate quando il vero

protagonista in campo è la canicola. Un evento mai verificatosi nelle

precedenti stagione calcistiche che sta sottoponendo i giocatori ad un vero

tour de forge. Stadi vuoti senza la partecipazione del pubblico e quindi

annullato il fattore campo. In queste condizioni non ha senso affermare chi

gioca in casa o in trasferta. Il Crotone ha già pagato dazio al clima estivo

con prestazioni appena sufficienti, il doppio pareggio nelle due precedenti

sfide è la dimostrazione, e stasera contro l’Ascoli la temperatura ancora più

estiva.

L’altra

anomalia è rappresentata dalla continuazione del lock down nei confronti degli appassioni

del calcio, questi possono andare ovunque ma non assistere ad un incontro.

Della

partecipazione dei tifosi allo stadio nessuno ancora ne parla, le partite si stanno

giocando per soddisfare le esigenze delle emittente televisive che detengono i

diritti (Sky, Dazn in primis). Venerdì prossimo ci sarà la tanto attesa sfida all’Ezio

Scida tra Crotone vs Benevento, già promosso in serie A, che l’intera tifoseria

stava aspettando da tanto tempo ma, purtroppo, non lo vedrà dalle gradinate

dello stadio.

