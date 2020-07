Elezioni comunali a Cirò Marina: il Comitato “Metamorfosi” sostiene il progetto del candidato Sergio Ferrari

Il comitato politico-militare culturale giovanile pronto a sostenere il progetto amministrativo: «È ambizioso ed inclusivo», afferma il portavoce Giuseppe Sasso

Cirò Marina,

mercoledì 01 Luglio 2020.

Sasso e Ferrari

Anche “Metamorfosi”, comitato politico-culturale formato da

diversi giovani, ha deciso di sostenere attivamente il progetto amministrativo

e la candidatura alla carica di primo cittadino di Sergio Ferrari.

«La figura di Sergio Ferrari ci spinge pubblicamente a

sostenere il suo progetto politico, che riteniamo ambizioso e fortemente

inclusivo. Siamo pronti a spenderci in prima persona segnalando anche persone

capaci ed in grado di lavorare esclusivamente per il bene di Cirò Marina», ha asserito

il portavoce del gruppo, ovvero Giuseppe Sasso, laureando in odontoiatria e

senatore accademico presso l’Università di Perugia.

Ferrari sta continuando ad ottenere consensi, tant’è che di

recente ha ammesso pubblicamente di essere al lavoro per un progetto

amministrativo per Cirò Marina. «Daremo tutto il supporto necessario affinché

vi sia una concentrazione sui temi più importanti: turismo, lavoro, sanità e

ambiente. Bisogna riportare i cirotani al centro dell’agenda politica, con il

territorio che dovrà anche saper accogliere quanti guardano alla Calabria con

interesse. Siamo ambiziosi e certamente sapremo dare il giusto contributo», ha

concluso Giuseppe Sasso.

