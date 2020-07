I 700 ruggiti del fenomenale Leo. E sapete a chi non ha mai fatto gol?

I 700 ruggiti del fenomenale Leo. E sapete a chi non ha mai fatto gol? In totale 582 centri di sinistro, 46,6 reti di media a stagione. La migliore? Nel 2011-12 con addirittura 82. A chi non ha mai fatto centro? A 3 club italiani… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 01 Luglio 2020.

I 700 ruggiti del fenomenale Leo. E sapete a chi non ha mai fatto gol?

In totale 582 centri di sinistro, 46,6 reti di media a stagione. La migliore? Nel 2011-12 con addirittura 82. A chi non ha mai fatto centro? A 3 club italiani…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA