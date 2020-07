I buoi per pulire la spiaggia di Mandatoriccio

I proprietari del Tuareg, Centro Turistico Balneare: “Nessuna intenzione delle amministrazioni a rivedere, con logica, l’ordinanza balneare”

La Redazione

Mandatoriccio,

mercoledì 01 Luglio 2020.

In

qualità di proprietari di uno Stabilimento Balneare, nonché di

un’azienda specializzata nella produzione di attrezzature per la pulizia

e l’accessibilità delle spiagge, dopo innumerevoli tentativi di

colloquiare con le amministrazioni locali e regionali, abbiamo deciso di

realizzare una videodenuncia verso le amministrazioni locali e

regionali.

Ufficialmente

per delle motivazioni di carattere ambientale, per quasi tutto il

litorale del comune di Mandatoriccio, è vietato pulire e curare la

spiaggia in modo adeguato.

In

tutti i modi, abbiamo cercato di ragionare con gli Enti preposti per

addivenire ad una possibile legale soluzione del problema, senza

ottenere alcun risultato. A dire il vero, ad oggi, nonostante i turisti

iniziano ad affollare le spiagge, nessuno ha dato una risposta concreta

ai nostri ripetuti appelli.

Eppure,

nel tentativo di risolvere la questione, abbiamo fornito le indicazioni

di come si sono mosse alcune amministrazioni del Cilento e del Salento.

Non ultimo, abbiamo portato alla loro attenzione l’ordinanza emanata

dal vicino comune di Praia a Mare che in qualche modo, nel rispetto

delle norme è riuscito a dare risposta alle richieste del territorio.

Visto che a Mandatoriccio ciò non sembra attuabile, facendo un salto indietro di almeno 100 anni, abbiamo provato a pulire la spiaggia con i buoi, ottenendo pessimi risultati.

Ovviamente

il nostro è stato un gesto estremo e provocatorio, fatto nel tentativo

di difendere il lavoro, necessario per il sostentamento di alcune

famiglie e per non vederci impedita la possibilitĂ di offrire servizi

turistici di qualitĂ reali e non solamente annunciati.

