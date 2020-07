IntervisteLive: la rubrica di Alessandra Carelli, giovane artista calabrese

IntervisteLive, è questo il nome della rubrica ideata e curata da Alessandra Carelli, 17 anni, nata a Cirò Marina

Cirò Marina,

mercoledì 01 Luglio 2020.

Una giovane promessa del giornalismo calabrese. Nonostante la sua giovane età la ragazza conta già un curriculum di tutto rispetto. Con grande savoir faire, eleganza e padronanza linguistica ha intervistato numerosi personaggi dello spettacolo e nazionale e locale: Ivan Cottini, Michele Cucuzza, Lisa Panetta, Christian Musella,Marco Sentieri, Sara Santostasi, Filip Simaz, il blog Allacciate il Grembiule e tanti altri. Armata di occhiali da intellettuale, penna e fogli alla mano la giovane Alessandra è promotrice di speranza e modello per una terra, quella calabrese, spesso alla ribalta per fatti di cronaca e mafia. Il suo viso dai lineamenti dolci e raffinati evidenziano la bellezza della donna meridionale spesso poco valutata. La Carelli ha la stoffa giusta per diventare una stella nell’olimpo del giornalismo.

Alessandra Carelli: l’elogio alla terra calabra su Instagram

“Calabria, sei la perla più nascosta e sottovalutata agli occhi di molti.Sulla cartina geografica occupi la “punta” dello stivale, sei bruciata dal sole e non ti fai mancare niente. Possiedi il patrimonio culturale ed ambientale più invidiato al mondo grazie alle tue aspre montagne, alla tua spettacolare costa con molte spiagge rinomate e al tuo meraviglioso mare.La storia ci racconta che in passato il territorio é stato abitato da una serie vastissima di popoli antichi quali, Aschenazi, Ausoni, Enotri, Lucani, Bruzi, Greci, Romani, Bizantini, Normanni, Angioini e quanto erano invidiosi dei terroni” ha scritto la giovane in un post su Instagram.

“Calabria mia, sei ricca di tradizioni, di arte, di paesini antichi, di dialetti, di cibi squisiti, di prodotti tipici, di risorse, di bellezze mozzafiato ma, in particolar modo, sei terra di cultura: nella tua città piu Grande, Reggio Calabria, é situato il Museo Archeologico Nazionale che ospita i Bronzi di Riace, due famosi guerrieri greci del V secolo a.C.Diamante, Tropea, Capo Vaticano, Scalea, Catanzaro Lido, Soverato, Palmi, Scilla, Santa Severina, Isola di Capo Rizzuto, Le Castella, Ciró, Ciró Marina e a nominare tutto il resto non basterebbe un’ enciclopedia.Posso viaggiare per il mondo ed andare dappertutto ma nel mio cuore ci sarà sempre un pezzo della mia terra.Io sono la Calabria, una regione indissolubile per l’Italia” ha concluso il suo elogio alla terra che le ha dato i natali.Â

