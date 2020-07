La Lega Giovani inizia il radicamento nella provincia di Crotone

All’incontro era presente il Referente Provinciale Lega Crotone, l’Avv. Giancarlo Cerrelli

Crotone,

mercoledì 01 Luglio 2020.

La Coordinatrice provinciale della Lega Giovani, Marisa Luana Cavallo, ha incontrato presso la sede provinciale della Lega di Crotone, una rappresentanza di giovani di Pallagorio, con i quali ha iniziato un percorso di crescita culturale e politica. La Lega Giovani si arricchisce e continua a radicarsi nel territorio della provincia di Crotone, puntando alla formazione di una classe dirigente di giovani che intenda la politica orientata al bene comune. All’incontro era presente il Referente Provinciale Lega Crotone, l’Avv. Giancarlo Cerrelli. Presto la Coordinatrice, Marisa Luana Cavallo, si recherà in altri paesi della provincia per incontrare nuovi giovani che vogliono aderire al progetto della Lega Giovani. A tal proposito, Marisa Luana Cavallo, fa un appello a tutti i ragazzi e le ragazze della provincia di Crotone che hanno voglia di impegnarsi per la rinascita del nostro territorio a unirsi al movimento giovanile della Lega.

