Lettera di ringraziamento al dirigente Simona Prochilo dell’I.C. “karol Wojtyla” di Isola Capo Rizzuto

Lettera scritta dallo staff formato da Francesco MONTONE, Massimo BERLINGERI e Giuseppe SCULCO

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 01 Luglio 2020.

Siamo arrivati alla fine di

quest’anno particolare, difficile, ma allo stesso ricco di opportunità e

stimoli che ci sono pervenuti da parte di un dirigente scolastico a dir poco

speciale, unico che ha saputo coordinare, investire e coinvolgere un’intera

comunità scolastica. Ed è per questo motivo che voglio esprimere, a nome mio,

ma penso di tutto il corpo docente che rappresento, unitamente anche ai miei

amici e colleghi Massimo Berlingeri e Giuseppe Sculco ed al gruppo personale

ATA, il mio piĂą profondo ringraziamento per il lavoro svolto durante questi

mesi di difficoltĂ .

Noi vogliamo ringraziare non

tanto la figura del dirigente, che, pur con tante difficoltĂ , hai svolto

brillantemente all’interno di questa scuola, quanto quella dell’amica.

Come dirigente abbiamo visto

una persona ricca di qualitĂ morali e professionali, punto di riferimento per

alunni, docenti e genitori, come amica abbiamo visto una donna disponibile

all’ascolto, al confronto, che ha risolto anche gravosi problemi con

intelligenza e buon senso ed è riuscita a stabilire relazioni individuali e

ufficiali, mai protocollari, ma aperte e amichevoli e, in molti casi, anche

fraterne.

Noi avevamo bisogno di una

figura sempre presente e tu, interpretando questa esigenza, sei sempre

intervenuta senza mai sottrarti alle richieste che continuamente giungevano da

questa comunitĂ .

Autorevole ma mai autoritaria,

hai indirizzato i nostri alunni al rispetto delle regole e della convivenza

civile percorrendo sempre la strada del dialogo schietto e diretto.

Le poche volte che sei stata

costretta a rimproverare qualche alunno, lo hai sempre fatto con rammarico,

quasi vedessi in quei rimproveri un fallimento della scuola.

La

tua presenza vigile e costante non si è mai imposta, anzi ha sempre valorizzato

l’impegno e il ruolo di chi ha lavorato insieme a te, a partire da noi, tuoi

diretti collaboratori, ai docenti, al personale ATA, dando consigli e

riconoscendo meriti, ma anche assumendo tutte le responsabilitĂ insite nel tuo

ruolo.

Nell’ultimo decennio, questa

scuola ha cambiato dirigenti quasi ogni anno, ragion per cui, abbiamo bisogno

di te, del tuo sostegno e della tua guida e tu hai bisogno di bravi docenti

quali noi siamo.

Noi abbiamo avuto la fortuna di

averti come preside e tu hai avuto la capacitĂ di farci sentire dei bravi docenti.

A nome di tutti, voglio

esprimerti il nostro GRAZIE:

quotidiano impegno profuso; • GRAZIE per la grande passione e onestà intellettuale;

continue gratificazioni; • GRAZIE per aver deciso di restare con noi.

IL TUO STAFF

Francesco MONTONE

Massimo BERLINGERI

Giuseppe SCULCO

