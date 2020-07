Rosaria Pettinato campionessa italiana a squadra nel tiro di campagna bersaglio mobile

Svolto il 6° campionato di tiro di campagna su bersaglio mobile con carabina a canna rigata presso il poligono di spezzano albanese

Cirò Marina,

mercoledì 01 Luglio 2020.

Rosaria Pettinato di Ciro´M , Campionessa Italiana a squadra nel tiro di campagna a 50 m bersaglio mobile appartenente alla ASD Fidasc campo da Tiro Rosa Renda.

In data 27-28 giugno u.s. presso

il poligono di spezzano albanese M.S. si e´svolto il 6° campionato di tiro di

campagna su bersaglio mobile con carabina a canna rigata ed uso

munizionamento consentito dalla legge

157/92 alla distanza di 50 m, la

specialita´consiste nello sparare 4 sagome in movimento, totale colpi n.20, simulando la caccia al

cinghiale.

Al campionato italiano hanno 72

concorrenti provenienti da tutt´italia

Giudici : Enzo Renda, Enzo

Sassano, Pino Oliveri ed il delegato fidasc Saverio Rizzuti inoltre sono stati

da affiancamneti agli ufficiali di gara Maria Rosaria Pettinato e Raffaele Fontanella

La squadra composta da Maria Rosaria Pettinato (KR), Giulia Dinardo (KR), Palmalisa Scorza (CS) e Mariangela Sicilia (CS) vince il campionato italiano conquistando il primo posto ed aggiudicandosi il titolo di campione italiano

Sono stati presenti il Presidente

Regionale Francesco Citriniti, il Presidente Nazionale Felice Buglione della

Federazione FIDASC, il delegato allo sport di Coni CS avv. Francesca Stancati,

il sindaco di Spezzano Alb.

Le congratulazioni vanno anche da

parte dell´allenatore Enzo Renda per aver avuto come allieve Maria Rosaria e

Giulia soci del Poligono Rosa Renda di Ciro´,

che con impegno e passione si sono dedicati in pochissimo tempo agli

allenamenti post-covid.

