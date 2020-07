San Giovanni in Fiore: il vicesindaco Scarcelli chiede nuovi collegamenti domenicali da e per Crotone

A due anni dall’incremento delle corse di trasporto pubblico giornaliero da e per Crotone, che ha registrato un ottimo flusso di utenza, rendendo il servizio sostenibile anche dal punto di vista economico per le aziende interessate, oggi il vicesindaco Luigi Scarcelli chiede che si garantisca il collegamento con la cittĂ pitagorica anche di domenica, attraverso […]

La Redazione

San Giovanni in Fiore,

mercoledì 01 Luglio 2020.

A due anni dall’incremento delle corse di trasporto pubblico

giornaliero da e per Crotone, che ha registrato un ottimo flusso di

utenza, rendendo il servizio sostenibile anche dal punto di vista

economico per le aziende interessate, oggi il vicesindaco Luigi

Scarcelli chiede che si garantisca il collegamento con la cittĂ

pitagorica anche di domenica, attraverso l’istituzione di nuove corse.

“L’implementazione del servizio di trasporto pubblico locale da e per

Crotone assicurato dal giugno 2018– afferma il vicesindaco Scarcelli- è

frutto di una lunga battaglia che personalmente ho intrapreso, a

sostegno delle richieste provenienti dai cittadini/utenti e con il

supporto delle organizzazioni sindacali, sin dall’ottobre 2015 quando,

con apposita richiesta formulata al competente ufficio regionale, si

metteva in evidenza l’inadeguatezza del servizio che costringeva

centinai di lavoratori pendolari all’utilizzo dei propri mezzi privati,

con un dispendio evidente di risorse economiche personali. Da allora

sono seguite numerose altre istanze, colloqui e provvedimenti atti alla

istituzione di corse capaci di garantire ai pendolari l’arrivo in

orario nei luoghi di lavoro ed il successivo rientro a casa. Oggi

finalmente possiamo affermare di aver avuto ragione nel combattere

quella battaglia, sostenuta, peraltro, dalla sottoscrizione di una

petizione pubblica e dal supporto della ditta Romano, che ha creduto

nella necessitĂ di implementazione del servizio, riscontrando una utenza

giornaliera che va oltre ogni più rosea aspettativa”.

“A questo punto – prosegue Scarcelli – riteniamo che sia

indispensabile ed urgente garantire un collegamento adeguato San

Giovanni in Fiore- Crotone, attraverso il trasporto pubblico locale,

anche di domenica al fine di sperimentare tra le due cittĂ ed i paesi

limitrofi, nuove forme di interscambio culturale e turistico che

rappresentano una risorsa economica e sociale di grande valenza.

Crediamo, infatti, che la giĂ forte presenza di domanda per tale

servizio, soprattutto tra le nuove generazioni, che garantirebbe la

sostenibilitĂ economiche delle nuove corse, possa espandersi ed

ampliarsi in breve tempo, tenendo conte dell’importante patrimonio

artistico/culturale e paesaggistico presente tanto a Crotone quanto a

San Giovanni in Fiore e nei territori intermedi”.

“A tal fine – conclude il vicesindaco Luigi Scarcelli – nei prossimi

giorni, con l’ausilio degli organismi competenti, mi farò latore di una

nuova istanza alla Regione Calabria, confidando in un pronto riscontro

di merito”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA